Раскрыты подробности подготовки встречи Путина с Байденом

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена требует основательной подготовки, которая сейчас идет. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире телеканала "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин", отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Но для того, чтобы контакт состоялся - требуется его основательная подготовка, чем мы и занимаемся", - сказал он.

Повестка готовящейся встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена очень обширна, заявил Рябков.

"Повестка дня огромна", - сказал он.

"Но для того, чтобы контакт состоялся, требуется его основательная подготовка, чем мы и занимаемся", - указал замминистра.