Палестинское движение ХАМАС взяло на себя ответственность за нападение в Иерусалиме

Контролирующее сектор Газа радикальное палестинское движение ХАМАС взяло на себя ответственность за произошедшее в воскресенье вооруженное нападение в Иерусалиме, в результате которого погиб один человек, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Наш сын, герой-мученик шейх Фади Махмуд Абу Шхайдам, лидер движения в лагере Шуафат, проводивший операцию в Баб ас-Силсила (одни из ворот мечети Аль-Акса в стенах Старого города Иерусалима - прим. ТАСС), скончался сегодня утром от полученных ран. Послание этой героической операции содержит предупреждение нашему злостному врагу и его правительству о необходимости прекратить нападения на нашу землю и наши святыни", - цитирует заявление радикалов палестинская радиостанция Saut Al-Aqsa.

В движении также отметили, что сопротивление израильским властям, в том числе и посредством вооруженных нападений, будет продолжаться. "Наш палестинский народ продолжает свой джихад (ведение священной войны в исламе - прим. ТАСС) и его не волнуют все враждебные решения, принимаемые колониальными странами, которые стремятся увековечить оккупацию и отрицать исторические права нашего народа", - подчеркивается в послании.

Утром в воскресенье один израильтянин был убит, еще трое получили ранения различной степени тяжести в результате нападения с использованием огнестрельного оружия в Старом городе Иерусалима, которое осуществил житель лагеря палестинских беженцев Шуафат в восточной части города. Полицейская пресс-служба сообщила, что "в 09:00 террорист, вооруженный огнестрельным оружием системы "Карл Густав" (пистолет-пулемет кустарного производства - прим. ТАСС), открыл огонь по прохожим на улице в Старом городе Иерусалима". Ответным огнем со стороны полицейских нападавший был нейтрализован.