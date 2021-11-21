Правительство Великобритании не планирует делать вакцинацию от COVID-19 обязательной

Правительство Великобритании не планирует когда-либо делать вакцинацию от коронавируса обязательной для большинства жителей королевства. Об этом заявил глава Минздрава страны Саджид Джавид, выступая в эфире воскресной программы Би-би-си "Шоу Эндрю Марра", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Нет, [мы никогда не введем обязательную массовую вакцинацию]. Австрия и другие государства имеют право принимать самостоятельные решения о необходимых мерах, но нам повезло с тем, что в Великобритании число колеблющихся по поводу необходимости сделать прививку меньше, чем в других странах Европы, хотя у нас такие люди тоже есть", - отметил Джавид, добавив, что британские власти оставят большинству граждан право выбора в вопросе о вакцинации, при этом проводя активную разъяснительную работу с теми, кто колеблется.

Он признал, что в королевстве прививки от COVID-19 уже стали обязательны для соцработников, которые непосредственно контактируют с пожилыми людьми, инвалидами и тяжелобольными, а с апреля следующего года такое же требование начнет действовать для медработников, если их обязанности предполагают контакты с пациентами. Однако, по его словам, эти меры продиктованы заботой о здоровье особо уязвимых для вируса граждан и их нельзя сравнивать с обязательной массовой вакцинацией, которую с февраля намерены проводить власти Австрии.

Джавид также отметил, что Лондон регулярно изучает необходимость пересмотра правил въезда в королевство из других стран, однако пока не видит необходимости ужесточать их для жителей континентальной Европы, где заболеваемость COVID-19 за последние недели сильно выросла.

"Сейчас там имеют дело с дельта-штаммом, тогда как у нас уже [давно доминирует] вариант дельта, так что я не уверен, что новые правила принесут много пользы. При этом мы внимательно следим за распространением всех новых штаммов", - отметил министр.