В Афганистане запретили трансляцию сериалов с участием женщин

Пришедшее к власти в Афганистане движение "Талибан" запретило трансляцию ряда телевизионных передач, в том числе с участием женщин.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, это следует из заявления Министерства исламской ориентации (Министерство призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного).

Согласно заявлению, все телевизионные СМИ должны контролировать, чтобы их передачи не нарушали нормы шариата и морали, развлекательные программы не оскорбляли религиозных чувств населения, а женщины-журналисты покрывали голову платком.

"Телесериалы с участием женщин запрещены к трансляции. Фильмы и клипы, где мужчины или женщины предстают в полуобнаженном виде, также запрещено показывать" - говорится в заявлении ведомства.

Министерство запретило показ фильмов, которые насаждают иностранную культуру, а также любых сериалов, в котором есть изображение пророка Мухаммеда и его сподвижников.

Ранее новые власти Афганистана уже вносили изменения в работу телевидения. Как сообщил источник в официальной телерадиокомпании парламента Афганистана, талибы переименовали телеканал в Al-Hijra и запустили там передачи на исламскую тематику.