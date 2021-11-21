В Ленобласти из автомобиля выпал изуродованный труп мужчины

В Ленобласти изуродованный труп мужчины выпал из багажника во время аварии.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм-канале 112.

Полицейские обнаружили тело на 24 километре трассы А-121 "Сортавала". Труп мужчины с перерезанным горлом лежал рядом с машиной Mitsubishi Galant, которая врезалась в столб. По словам очевидцев, после ДТП из машины выбежали несколько человек и скрылись в лесу.

Позднее, при осмотре места происшествия, в багажнике автомобиля были обнаружены две лопаты, верёвка и мешки. По некоторым данным, преступники везли закапывать труп. Сейчас их ищут.