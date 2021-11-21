https://news.day.az/world/1406385.html В Ленобласти из автомобиля выпал изуродованный труп мужчины - ВИДЕО
В Ленобласти из автомобиля выпал изуродованный труп мужчины - ВИДЕО
В Ленобласти изуродованный труп мужчины выпал из багажника во время аварии.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм-канале 112.
Полицейские обнаружили тело на 24 километре трассы А-121 "Сортавала". Труп мужчины с перерезанным горлом лежал рядом с машиной Mitsubishi Galant, которая врезалась в столб. По словам очевидцев, после ДТП из машины выбежали несколько человек и скрылись в лесу.
Позднее, при осмотре места происшествия, в багажнике автомобиля были обнаружены две лопаты, верёвка и мешки. По некоторым данным, преступники везли закапывать труп. Сейчас их ищут.
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