Протесты в Брюсселе - массовый вандализм, водометы и газ

Акция протеста под названием "Вместе за свободу" против санитарных мер, которая собрала в воскресенье в Брюсселе около 35 тыс. человек, завершилась применением полицией водометов и слезоточивого газа, а также актами вандализма, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Изначально акция была разрешена городскими властями. Колонна манифестантов выдвинулась в 14:00 (16:00 мск) от Северного вокзала по бульварному кольцу в направлении Южного вокзала. Около 17:00 (19:00 мск) полиция сообщила, что демонстрация завершена, и люди начали расходиться по домам, однако около 2 тыс. человек отказались покидать ее и сосредоточились в Парке Пятидесятилетия в Европейском квартале. Они начали строить баррикады, кидать камни и петарды в полицейских, которые в ответ применили слезоточивый газ и водометы.

В результате акция протеста завершилась горящими баррикадами, поврежденными полицейскими машинами, актами вандализма, в том числе нападением на террасы кафе и ресторанов города.