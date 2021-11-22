Китай направил в Афганистан поезд с 1 тыс. тонн гуманитарной помощи

Грузовой поезд с 1 тыс. тонн гуманитарной помощи отправился в Афганистан из города Хоргос (Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Синьхуа.

По его данным, состав перевозит 50 грузовых контейнеров, в которых находятся предметы первой необходимости, теплая одежда и обувь, одеяла, хлеб и другие продукты. Как отмечает агентство, гуманитарный груз должен облегчить нехватку отдельных видов продукции среди афганского населения в зимний период. Состав должен прибыть в пункт назначения через 12 дней.

Это уже третий подобный рейс с китайской гуманитарной помощью из Синьцзяна. Всего с июня таким образом было поставлено 2,6 тыс. тонн помощи.