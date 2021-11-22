Талибы установили новые правила работы афганских СМИ

Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) определило новые правила работы СМИ в стране, обязав, в частности, женщин-телеведущих надевать хиджаб.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило местное агентство Pajhwok.

По его информации, соответствующие решения были приняты на специальном заседании, которое было организовано созданным талибами министерством исламского призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного - аналогом существовавшего в 1996-2001 годы (когда радикалы контролировали большую часть страны) органа под названием "Амр бе мааруф ва нахи аз мункар" ("Повеление благого и запрет предосудительного") с функциями исламской "полиции нравов". На собрании присутствовали также представители местных телеканалов, газет и радиостанций.

"Местные СМИ должны учитывать в своей работе исламские ценности и служить национальным интересам", - заявил, обращаясь к присутствовавшим, представитель радикалов, заместитель министра информации и культуры во временном афганском кабмине Забихулла Муджахид.

Назначенный талибами глава министерства исламского призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного шейх Мохаммад Халед в свою очередь отметил, что сформированное "Талибаном" временное правительство и СМИ "должны работать сообща во имя защиты исламских норм".

Новые порядки

Помимо обязательного ношения хиджаба для женщин-телеведущих, талибы в распространенном ими своде правил для представителей СМИ указывают на необходимость "воздержаться от демонстрации драматических фильмов и передач, в которых участвуют женщины-актрисы". Кроме того, "фильмы местного и зарубежного производства, которые продвигают в афганском обществе неподобающие этические нормы, желательно не должны демонстрироваться". Вместе с тем развлекательные и юмористические передачи и комедии "не должны кого-либо оскорблять", а драматические фильмы "не должны подрывать религиозных норм и унижать человеческое достоинство".

Отдельным пунктом подчеркивается необходимость "воздерживаться от демонстрации фильмов и иных видеозаписей, на которых демонстрируется обнаженное человеческое тело". Строжайший запрет вводится относительно показа "сериалов, в которых актеры изображают пророка [Мухаммеда] и его сподвижников".

Ситуация вокруг СМИ

В октябре Национальный союз журналистов Афганистана проинформировал, что с момента захвата власти в стране талибами в стране закрылись более 70% СМИ, в основном из-за экономических трудностей и введенных "Талибаном" ограничений на доступ к информации.

В связи с происходящим союз журналистов уже неоднократно призывал международные организации незамедлительно принять меры для решения имеющихся проблем, поскольку в противном случае "в стране может вскоре наступить конец свободе прессы и другим человеческим и гражданским свободам".

Между тем в начале ноября талибы объявили о возрождении спустя 20 лет собственной газеты "Шариат", в которой, в частности, планируют публиковать указы сформированного ими временного афганского правительства. Помимо этого, в октябре радикалы запустили в Кабуле центр телерадиовещания "Аль-Хиджрат", созданный вместо действовавшего при свергнутом правительстве телеканала "Маджлис-е номаяндегян", который освещал работу Волеси джирги (Народной палаты, нижней палаты парламента страны).

В 1996-2001 годы при талибах в Афганистане было упразднено телевидение, а единственная действовавшая тогда радиостанция "Голос шариата" принципиально обходилась без дикторов-женщин.