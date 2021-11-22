В России задержанный в ДТП с выпавшим трупом мужчина признался в людоедстве

Один из мужчин, задержанных под Петербургом по подозрению в убийстве, после того, как тело жертвы выпало из их машины при ДТП, признался в каннибализме.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, задержанный заявил, что якобы давно хотел попробовать человеческое мясо. Он признался, что в сентябре прошлого года на охоте поймал и зарезал прохожего. После этого, по утверждению подозреваемого, он сварил и съел дома часть трупа, а другие останки спрятал в трубе.

Как сообщили ранее в МВД, 19 ноября в Калининском районе Ленобласти избили пьяного уроженца Украины. После этого он позвал приятеля, чтобы вместе найти обидчиков. Возле гаражей знакомые наткнулись на 50-летнего мужчину, между ними разгорелась ссора, в ходе которой приятели зарезали мужчину ножом.

Пьяные злоумышленники попытались вывести тело в багажнике автомобиля при помощи еще одного приятеля. Однако тот не справился с управлением и врезался в забор. Труп выпал из багажника на дорогу, подозреваемые попытались скрыться, но их задержали полицейские.