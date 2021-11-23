В США морпехи массово отказываются вакцинироваться от COVID

Около десяти тысяч военных Корпуса морской пехоты США могут уволить со службы за отказ привиться от коронавируса. Об этом сообщила газета The Washington Post, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что уровень вакцинации среди морпехов составляет 94%, однако это число является одним из самых низких в американской армии. К примеру, в Сухопутных войсках хотя бы одну дозу COVID-вакцины получили 95% солдат, на флоте - 99,7%.

По данным газеты, ситуация с иммунизацией вызывает тревогу у руководства Корпуса, поскольку морские пехотинцы, которые всегда отличались строжайшей дисциплиной, решили ослушаться приказа.

Как заявил изданию министр ВМС США Карлос дель Торо, каждый случай отказа от вакцинации будет рассматриваться отдельно, никто не станет увольнять военных в день, когда истечет срок вакцинации от коронавируса.