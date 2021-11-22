Турецких женщин обучат приемам дзюдо в целях самообороны

В Турции женщин обучат приемам дзюдо в целях самозащиты. Реализацией проекта займется Федерация дзюдо Турции, передает Day.Az со ссылкой на Вестник Кавказа.

Как отметил глава федерации Сезер Хуйсуз, в проекте смогут принять участие все женщины, которые захотят овладеть боевыми приемами.

"Вместе с руководящим женским звеном нашей федерации, мы готовим программу, в рамках которой все желающие женщины смогут обучаться приемам дзюдо в целях самообороны", - цитирует главу федерации агентство Anadolu.

По словам Хуйсуза, тренеры смогут обучать желающих основным приемам дзюдо как в онлайн режиме, так и непосредственно в спортзалах

Он также выразил уверенность в том, что навыки дзюдо помогут представительницам прекрасного пола в вопросе борьбы с насилием в отношении женщин.