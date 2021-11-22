https://news.day.az/world/1406465.html Акции протеста в Ереване: парализовано движение - ФОТО - ВИДЕО
Акции протеста в Ереване: парализовано движение - ФОТО - ВИДЕО
В столице Армении Ереване с утра начались акции протеста.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, акции проходят в разных частях города.
Инициаторами акции являются политические партии, общественные организации, а также отдельные лица.
Они выступают против делимитации и демаркации границ с Азербайджаном, требуют обнародования документов, которые планируется подписать.
Из-за акций на некоторых улицах и проспектах Еревана возникли проблемы с движением автомобилей.
Полиция пытается оттеснить участников акции от территории, чтобы открыть дороги.
По сообщениям СМИ, сегодня в 17.00 на площади Республики в Ереване состоится митинг.
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