Акции протеста в Ереване: парализовано движение

В столице Армении Ереване с утра начались акции протеста.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, акции проходят в разных частях города.

Инициаторами акции являются политические партии, общественные организации, а также отдельные лица.

Они выступают против делимитации и демаркации границ с Азербайджаном, требуют обнародования документов, которые планируется подписать.

Из-за акций на некоторых улицах и проспектах Еревана возникли проблемы с движением автомобилей.

Полиция пытается оттеснить участников акции от территории, чтобы открыть дороги.

По сообщениям СМИ, сегодня в 17.00 на площади Республики в Ереване состоится митинг.