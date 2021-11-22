Россия приступила к патрулированию границы зоны контроля США в Сирии

Российские военные приступили к патрулированию линии разграничения территорий на востоке Сирии, которые контролируются международной коалицией во главе с США и Вооруженными силами России. Об этом сообщил представитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) Виктор Кудинов, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, основная цель патрулирования - продемонстрировать присутствие российских военных и их готовность оказывать помощь местному населению. "Это граница, разделяющая подконтрольную территорию международной антитеррористической коалиции, зона "Восток" и зона "Запад", контролируемая Вооруженными силами Российской Федерации. На этих территориях до сих пор не было патрулирования российскими военнослужащими", - пояснил Кудинов.

Представитель ЦПВС отметил, что на этих территориях также могут присутствовать спящие ячейки "Исламского государства".