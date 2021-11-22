Мигранты на польско-беларусской границе получили первую гумпомощь от ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения доставила первую партию гуманитарной помощи нелегальным мигрантам в логистический центр Брузги на беларусско-польской границе. Об этом сказал руководитель проекта в офисе ВОЗ в Минске Олег Дубовик, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"Это гигиенические наборы в рамках миссии ВОЗ, гуманитарный груз. Они включают, учитывая напряженную ситуацию с COVID, антисептик для рук, маски, жидкое мыло, зубную пасту, влажные салфетки, туалетную бумагу", - рассказал Дубовик.

По его словам, первая часть груза уже доставлена в центр. Всего в течение дня планируется привезти 600 наборов.

Кроме того, ВОЗ собирается поставить медикаменты, необходимые для экстренных ситуаций.