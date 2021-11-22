Сержика Саргсяна вызвали на допрос

Третьего президента Армении Сержа Саргсяна вызвали на допрос в Антикоррупционный комитет в качестве обвиняемого.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом адвокат экс-главы государства Амрам Макинян сообщил в понедельник в Facebook.

Речь идет о деле скандально известной предпринимательницы Сильвы Амбарцумян, которая в ноябре 2018 года заявила, что в разное время давала взятки высокопоставленным чиновникам. Ранее Амбарцумян говорила, что не давала взятки Саргсяну и не была с ним знакома. Теперь она изменила показания.

По мнению адвоката, власти решили окончательно опозориться. Абсурд, по его словам, заключается в том, что через три с половиной года после показаний предпринимательницы Сильвы Амбарцумян власти вдруг решили, что она все-таки давала взятки, в том числе и Саргсяну.

"По этому делу два года назад Саргсян был допрошен в качестве свидетеля, и до сих пор в правовом плане никаких новых обстоятельств не появилось", - отметил Макинян.

Юрист пообещал позже представить подробности этого "правого позора".

