Возросло число жертв при наезде автомобиля на толпу в США

Пять человек погибли в результате наезда машины на участников рождественского парада в США. Инцидент произошел в городе Уокешо, штат Висконсин.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, обновленные данные передает агентство Reuters в понедельник, 22 ноября.

Ранее СМИ стало известно, что протаранивший толпу подозреваемый был арестован за домашнее насилие. В июле прошлого года его обвинили в незаконном владении огнестрельным оружием. Он был помещен под домашний арест, пока ожидал судебного решения.

Телеканал WISN12 уточнил, что автомобиль въехал в том числе в участниц коллектива "Танцующие бабушки". Как отметил журналист Дэн О'Доннел в Twitter, полиция объявила в розыск еще двоих подозреваемых.

На кадрах видно, что красный кроссовер врезался в толпу во время церемонии в центре города. Один из стражей порядка несколько раз выстрелил по машине. По данным Fox News, подозреваемым является 39-летний Даррел Б. Мужчина был судим за вымогательство и недавно освободился под залог.