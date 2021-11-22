В России выявили более 35 тыс. случаев коронавируса за сутки

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 35 681 случай, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Число новых случаев COVID-19 в РФ соотносится с данными на утро 24 октября, когда было выявлено 35 660 новых случаев на фоне роста заболеваемости. На сегодняшний день динамика показывает практически ежедневное снижение, хотя власти заявляют, что о стабилизации ситуации говорить пока рано.

В Москве выявили еще 2 786 случаев COVID-19, суточная заболеваемость в столице снизилась почти на 20% по сравнению с воскресеньем. В Санкт-Петербурге 2 215 новых заболевших, в Московской области - 1 784.

Еще 1 648 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Самарской области, 991 - в Краснодарском крае, 814 - в Крыму, 769 - в Нижегородской области, 746 - в Свердловской области, 742 - в Воронежской области, 702 - в Красноярском крае, 693 - в Пермском крае, 675 - в Башкирии, 653 - в Ростовской области, 628 - в Саратовской области, 619 - в Челябинской области, 597 - в Иркутской области, 590 - в Омской области.

Кроме того, 569 случаев - в Хабаровском крае, 566 - в Смоленской области, 534 - в Ставропольском крае, 532 - в Алтайском крае, 490 - в Ульяновской области, 460 - в Волгоградской области, по 435 новых пациентов в Ленинградской области, Архангельской области. 422 - в Приморском крае, 403 - в Брянской области, 402 - в Вологодской области. В других регионах России суточный прирост не превышает 400.

За минувшие сутки от коронавируса умер 1 241 пациент, больше всего смертей в Москве - 94, в Петербурге - 77, в Московской области - 68.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 9 млн 366 тыс. 839 случаев коронавирусной инфекции, 265 336 умерших и 8 млн 053 тыс. 643 выписанных, в том числе 28 713 выздоровели за последние сутки.