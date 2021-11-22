Красивый проход вертолетов над стадионом перед футбольным матчем в США
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Telegram-канал "Военный обозреватель" поделился кадрами красивого прохода многоцелевых вертолетов UH-60 Black Hawk и CH-47 Chinook в сопровождении пары ударных AH-64 Apache над стадионом перед футбольным матчем.

Day.Az представляет читателям эти кадры: 