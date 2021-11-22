Кадры крупного пожара в хостеле в Москве

В хостеле на Волгоградском проспекте в Москве накануне вечером произошел пожар, которому был присвоен повышенный уровень сложности, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"В хостеле по адресу: Волгоградский проспект, дом 32, корпус 8 начался пожар. Пожарные на месте. Пожару присвоен повышенный, второй ранг сложности. Из окон идет густой дым, люди просят о помощи", - сообщало агентство.

Усилиями пожарных пожар был полностью потушен.

В результате инцидента пострадали три человека. Из здания были эвакуированы 80 человек, еще 16 спасены пожарными.

Площадь пожара составила 300 кв. метров.

Представляем вниманию читателей кадры пожара: