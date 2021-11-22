https://news.day.az/world/1406591.html Кадры крупного пожара в хостеле в Москве - ВИДЕО
Кадры крупного пожара в хостеле в Москве - ВИДЕО
В хостеле на Волгоградском проспекте в Москве накануне вечером произошел пожар, которому был присвоен повышенный уровень сложности, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
"В хостеле по адресу: Волгоградский проспект, дом 32, корпус 8 начался пожар. Пожарные на месте. Пожару присвоен повышенный, второй ранг сложности. Из окон идет густой дым, люди просят о помощи", - сообщало агентство.
Усилиями пожарных пожар был полностью потушен.
В результате инцидента пострадали три человека. Из здания были эвакуированы 80 человек, еще 16 спасены пожарными.
Площадь пожара составила 300 кв. метров.
Представляем вниманию читателей кадры пожара:
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