https://news.day.az/world/1406593.html В Нидерландах продолжились COVID-протесты с беспорядками - ВИДЕО
В Нидерландах продолжились COVID-протесты с беспорядками - ВИДЕО
Полиция Нидерландов вечером в воскресенье начала операции против хулиганов и агрессивно настроенных демонстрантов, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
Беспорядки начались во время акций протеста против жестких мер правительства по борьбе с распространением COVID-19.
На этот раз столкновения с полицией зафиксировали в Гронингене, Энсхеде, Тилбурге и Леувардене. Сообщается о задержании нескольких человек.
Таким образом, беспорядки в Нидерландах происходят третью ночь подряд.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре