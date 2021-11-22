В Египте образовались часовые очереди при вылете россиян

Попытки вернуться домой из Египта стали настоящим испытанием для тысяч российских туристов. Они выстраиваются в гигантские очереди в аэропорту Шарм-эль-Шейха. Зона вылета набита битком из-за того, что многоуровневые проверки длятся часами, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ. При этом такие проверки устроили только российским туристам.

Так выглядят "беспрецедентные меры безопасности", о которых шесть лет после катастрофы над Синаем договаривались власти России и Египта. В аэропорту Шарм-эль-Шейха тщательно неторопливо проверяют каждого российского туриста. Отсюда - огромные очереди, из-за которых люди не могут попасть к выходу на посадку, многие опаздывают на свои рейсы, в суматохе теряют детей и забывают багаж. В общем, настоящий квест, который прекращается только в российском аэропорту.

Шестичасовые очереди, драки, перетряхивание вещей и постоянные проверки документов. Пожалуй, это самые яркие впечатления, которые останутся у российских туристов после отпуска в Египте. Сейчас у многих из них счастливые лица, потому что они наконец прилетели в Россию. Хотя еще несколько часов назад даже представить этого не могли.

Анна вместе с дочкой настолько обессилены, что еле волочат по полу свой чемодан. В аэропорту Египта они шесть часов стояли в душном зале без еды и воды, в то время как работники воздушной гавани не реагировали на ругань, крики и плач детей.

"Я подошла к ним и сказала: "Что это такое? Я к вам больше не вернусь". Они просто засмеялись. А когда я начала выражать недовольство, они отправили меня в наркоконтроль", - рассказывает туристка Анна Михаилева.

Проблема заключается в том, что в терминале, который обслуживает только рейсы с российскими туристами, усилены меры безопасности. В то время, когда в других терминалах полупустые залы и иностранные туристы без проблем проходят осмотр. А для сотен россиян приготовлены только две рамки металлодетекторов. А пассажирские потоки разделяют по гендерному признаку. Причем даже матерей и маленьких детей, которые остаются в таком хаосе без присмотра взрослых.

"Настолько по-хамски ведут себя офицеры миграционной полиции Египта. Маленький ребенок сидел, а он так сильно дергал эти сумки, что ребенок упал вниз головой. Я лично видела", - рассказывает Анна.

"Я так сильно испугалась, думала, что ребенок мой погибнет", - говорит со слезами на глазах мать мальчика.

Но кому-то сотрудники аэропорта все-таки помогают, правда, за отдельную плату. 35 долларов - и вас проведут через свободные входы, закрыв глаза на все введенные меры безопасности.

"Не пустили ребят. Подошла полиция, начали разбираться, нашли того, кому они заплатили деньги. Он им их вернул, и ребят опять отправили в начало очереди", - рассказывает турист Андрей Александров.