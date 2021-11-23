В Германии разрешат делать эвтаназию только вакцинированным людям

Ассоциация эвтаназии (Verein Sterbehilfe) в Германии запретит проводить эту операцию тем, кто может быть болен COVID-19 или не привит вакциной от коронавируса, поскольку из-за этого растет вероятность последующего распространения вируса. Об этом говорится на сайте ассоциации, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Эвтаназию разрешат делать только тем, кто вакцинирован или выздоровел после заражения коронавирусом. "Эвтаназия и подготовка к ней требует ответственности тех, кто принял решение умереть, но требует и человеческой близости", - говорится в заявлении ассоциации. Однако такая "близость" - например, присутствие близких людей - может обернуться их заражением, поскольку вирус может распространиться и от трупа, указано в сообщении.

В связи с этим новый порядок подготовки к эвтаназии вводят как минимум в двух городах Германии - Цюрихе и Гамбурге.

В феврале 2020 года Конституционный суд Германии признал право граждан страны на добровольную эвтаназию. Ее может осуществить представитель коммерческой медицинской организации или любой врач, занимающийся врачебной практикой.