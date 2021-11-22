В Нидерландах неизвестные подожгли начальную школу в ходе протестов

Полиция задержала более ста человек за три дня протестов против новых эпидемиологический ограничений в нескольких городах Нидерландов. Об этом сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации издания, в городе Розендаль неизвестные подожгли здание начальной школы в ходе беспорядков. В Гронингене демонстранты разбили витрину магазина, украли оттуда велосипеды и повредили автобусную остановку. Случаи вандализма, поджогов и нелегального запуска фейерверков регистрировались по всей стране. В ряде регионов объявили режим чрезвычайной ситуации.