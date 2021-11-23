Tiffany & Co представил самое дорогое украшение в истории бренда

Ювелирный дом Tiffany & Co представил самое дорогое украшение в истории компании на всемирной выставке "Экспо-2020" в Дубае. Об этом сообщает WWD, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Речь идет о колье World's Fair с 578 бриллиантами общим весом 180 карат. Помимо этого, изделие украшает камень под названием "Имперский" весом 80 карат. Отмечается, что стоимость аксессуара оценивается от 20 до 30 миллионов долларов. При этом представители марки не озвучили реальную цену колье, которое доступно к покупке.

Tiffany & Co начал создавать украшение в январе, когда приобрел центральный бриллиант овальной огранки, который был добыт в Ботсване. Камень стал крупнейшим из когда-либо купленных брендом на продажу. Известно, что он был огранен и отполирован в Израиле, после чего отправлен в мастерскую Tiffany в Нью-Йорке.

По информации издания, на данный момент колье является самым дорогим изделием в истории компании после знаменитого желтого бриллианта Tiffany Diamond весом 128,54 карата. Отмечается, что бриллиант "Имперский" можно извлечь из колье и установить на кольцо. Покупатель World's Fair получит его пожизненное обслуживание.

В сентябре Эмма Радукану стала амбассадором ювелирного дома Tiffany & Co и насторожила фанатов. Чемпионка подписала с брендом контракт на два миллиона фунтов стерлингов. После этого она посетила Неделю моды в Лондоне, дополнив свой наряд марки Erdem украшениями Tiffany с драгоценными камнями - серьгами, браслетом и кольцом.