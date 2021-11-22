Въехавший в толпу людей на празднике в США оказался рэпером

Въехавший в толпу людей на праздничном параде в американском штате Висконсине оказался рэпером Дэррелом Бруксом (MathBoi Fly). Об этом сообщает International Business Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, двумя днями ранее 39-летнего музыканта освободили из под стражи под залог.

Как сообщает телеканал NBC, водитель внедорожника, врезавшегося в толпу, пытался скрыться с места происшествия после драки на ножах или ножевого ранения.

Автомобиль наехал на толпу людей во время рождественского парада в американском штате Висконсин в городе Уокешо 21 ноября в 16:39. По последним данным, погибли пять человек, более 40 пострадали.

Правоохранители подтвердили, что в местное отделение полиции доставили "человека, представляющего интерес" для расследования дела. При этом его личность не была раскрыта.