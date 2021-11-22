В Сальвадоре построят первый криптовалютный город

Сальвадор выпустит биткоин-облигации, чтобы в ближайшем будущем построить первый в мире криптовалютный город. Об этом заявил президент Наиб Букеле, сообщает Reuters в понедельник, 22 ноября, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Город получит название Биткоин Сити, его построят в восточном регионе Ла-Юнион.

"Это полностью экологичный город, который работает и получает энергию от вулкана", - сказал Букеле.

По плану город будет получать геотермальную энергию от вулкана, а его резиденты будут освобождены от всех налогов, кроме налога на добавленную стоимость (НДС).

Букеле добавил, что Сальвадор планировал выпустить первые биткоин-облигации в 2022 году.

В свою очередь, директор по стратегии поставщика технологии блокчейн Blockstream Самсон Моу говорит, что первый 10-летний выпуск "вулканических облигаций" будет объемом в $1 млрд.