Президент Румынии поручил врио главы Минобороны сформировать правительство

Президент Румынии Клаус Йоханнис поручил в понедельник по итогам консультаций с парламентскими политическими партиями сформировать правительство Николае Чукэ (Национал-либеральная партия), который в настоящее время временно исполняет обязанности министра национальной обороны. Об этом глава государства сообщил в заявлении для прессы, которое транслировалось онлайн на сайте президентской администрации, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я поручаю Николае Чукэ сформировать правительственную команду и получить в парламенте Румынии вотум доверия", - сказал он.

Парламент Румынии 5 октября объявил правительству Флорина Кыцу вотум недоверия. После этого в стране были предприняты две попытки образовать правоцентристский кабинет, которые закончились неудачей. В результате третьей попытки партийным лидерам удалось согласовать программу правления и состав коалиционного правительства, а глава государства назначил кандидатом в премьер-министры Николае Чукэ.