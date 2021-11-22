Чехия ужесточает антиковидные меры

Правительство Чехии в рамках новой волны ограничений намерено ужесточить антивирусные правила.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, вход в большинство учреждений и торговых объектов теперь будет только по маскам и с сертификатом вакцинации. Ранее в стране данное правило не действовало, то есть граждане могли надевать маски добровольно, но не в обязательном порядке. Теперь же удручающая статистика вынудила власти прибегнуть к более строгим мерам.

По новым правилам, большинство чехов будут четыре дня в неделю работать из дома, и это продлится пока до середины декабря.

Некоторое время назад правительство страны уже обязало всех медработников вакцинироваться.