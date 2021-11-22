https://news.day.az/world/1406706.html В Киеве "вакцинировали" мост Патона - ВИДЕО
В Киеве "вакцинировали" мост Патона - ВИДЕО
В Киеве на мосту Патона общественная организация Новая столица "вакцинировала" мост Патона. Как передает Day.Az, видео "процедуры" опубликовано в Facebook.
"Мост Патона в аварийном состоянии. Денег на его реконструкцию нет. Поэтому мы решили "вакцинировать" мост полумиллионом доз вакцин с цементом для усваимости", - заявил организатор акции, руководитель ОО Новая столица Антон Муратов.
Также организатор акции продемонстрировал сертификат о вакцинации моста якобы в приложении Дія. На мосту был прикреплен "сертификат" большого размера.
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