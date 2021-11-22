https://news.day.az/world/1406769.html Регулятор ЕС приступил к оценке использования бустерной дозы вакцины Janssen
Регулятор ЕС приступил к оценке использования бустерной дозы вакцины Janssen
Европейское агентство лекарственных средств (EMA) приступило к оценке заявки для использования бустерной дозы вакцины Janssen, вводимой как минимум два месяца после первой дозы лицам в возрасте старше 18 лет. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении регулятора ЕС, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Агентство, в частности, планирует оценить данные клинических испытаний, в ходе которых более 14 тыс. взрослых получили вторую дозу вакцины Janssen или плацебо два месяца спустя введения первой дозы. Рекомендация должна быть вынесена в течение нескольких недель, если EMA не потребуется дополнительных данных.
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