Морили голодом, избили и застрелили: в армянской армии жестоко убит контрактник

20 ноября министерство обороны Армении сообщало, что военнослужащий-контрактник одной из воинских частей Гегаркуникской области Геворг Аветян погиб в результате нарушения правил обращения с оружием.

Одако, как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, родственники погибшего солдата утверждают, что Геворг был жестоко избит и убит. В беседе с одним из армянских СМИ брат Геворга Гурген Аветян назвал ложью заявление минобороны о том, что его брат погиб в результате неосторожного обращения с оружием.

"Министерство обороны сообщает, что мой брат был убит в результате неосторожного обращения с оружием, но он получил три выстрела: один в сердце и два - в живот. Они морили его голодом несколько дней, сильно избили - на его голове, шее, боках, руках и спине было много синяков. Моего брата убили, как он может застрелиться или избить себя?", - сказал брат погибшего.

За два дня до происшествия его брата Геворга доставили в больницу в Ереване для проверки зрения, при этом брат признался, что у него был конфликт с сослуживцами, но позднее заявил, что конфликт был исчерпан.

"Но на самом деле он просто боялся сказать нам об этом. Мы давно не видели его зарплату. Он говорил, что оплачивает кредит, но потом мы выяснили, что у него отобрали его банковскую карту, и получали зарплату вместо него ", - сказал он.

Гурген Аветян также сообщил, что в связи с инцидентом возбуждено уголовное дело, в рамках которого задержаны его сослуживцы-контрактники Агаси Сарибекян и Артак Апресян.

В Следственном комитете РА подтвердили, что по делу есть задержанные, и подробности будут объявлены позже.