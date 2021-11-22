Саргсян стал невыездным

Третьему президенту Армении Сержу Саргсяну предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупных размерах. Об этом сообщили в пресс-службе Антикоррупционного комитета, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

"Мерой пресечения в отношении Саргсяна избрана подписка о невыезде", - отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее адвокат экс-главы государства Амрам Макинян сообщил, что речь идет о деле скандально известной предпринимательницы Сильвы Амбарцумян, которая в ноябре 2018 года заявила, что в разное время подкупала высокопоставленных чиновников.

Изначально Амбарцумян утверждала, что не давала взятки Саргсяну и не была с ним знакома. Теперь она изменила показания.

