https://news.day.az/world/1406810.html Байден может объявить о высвобождении резервов нефти
Байден может объявить о высвобождении резервов нефти
Президент США Джо Байден 23 ноября может сделать заявление о высвобождении части нефти из стратегических резервов для снижения цен на энергоносители. Об этом сообщает агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По данным агентства, аналогичные заявления ожидаются и от некоторых других стран.
Ранее агентство Reuters сообщило, что администрация Байдена попросила руководство Южной Кореи, Китая, Индии и Японии изучить возможность продажи части нефти из их стратегических резервов. Снижение цен на энергоносители могло бы поспособствовать восстановлению мировой экономики.
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