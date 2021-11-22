В Праге прошла демонстрация против ужесточения ограничений из-за ковида

Демонстрация протеста против введенного с понедельника в Чехии правительством республики локдауна для непривитых от ковида состоялась в Праге. Несколько сотен ее участников, скандируя лозунги против действия властей, прошли от Пражского града, резиденции президента страны, по центральным улицам города до Староместкой площади, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Демонстранты несли плакаты с фотографиями и.о. премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, министра здравоохранения Адама Войтеха, а также ведущих эпидемиологов страны. Над каждой из фотографий находилась надпись: "Предатель народа". Звучали упреки и оскорбления по адресу властей, сводившиеся к тому, что вводимые в республике меры против ковида являются ограничением личных прав и свобод граждан.

В Чехии с понедельника действует локдаун для граждан, которые не привились от коронавируса и не переболели ковидом. Они могут посещать только аптеки и магазины, торгующие товарами первой необходимости. Работодатели, если такие граждане не переведены на режим удаленной работы, обязаны периодически проводить их тесты на коронавирус. Правительство рассматривает возможность введения в стране режима чрезвычайной ситуации, на чем настаивают эпидемиологи.

В Чехии, население которой составляют 10,7 млн граждан, на прошлой неделе в течение двух дней фиксировались максимальные показатели новых случаев заражения ковидом за пандемию - почти по 23 тыс. в день. Общее число инфицированных коронавирусом за время пандемии в республике достигло 2 003 561. Из них вылечились 1 768 353 человек. От осложнений умерли 32 173 жителя.

27 декабря 2020 года в стране началась вакцинация от коронавируса. Иммунизацию завершили 6 253 243 жителя. В Чехию поступают вакцины производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, американских фирм Moderna и Johnson & Johnson.