https://news.day.az/world/1406824.html Глава МАГАТЭ выразил надежду, что визит в Иран будет плодотворным
Глава МАГАТЭ выразил надежду, что визит в Иран будет плодотворным
Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси выразил надежду, что его визит в Иран поможет наладить плодотворный канал прямого диалога, основанный на сотрудничестве. Об этом сообщает Trend со ссылкой на ИРНА, передает Day.Az.
"Сегодня я еду в Тегеран, чтобы встретиться с иранскими официальными лицами, чтобы обсудить на нерешенные вопросы в Иране", - написал генеральный директор МАГАТЭ в своем Twitter перед отъездом в Иран. - Я надеюсь наладить плодотворный канал прямого диалога, основанный на сотрудничестве, чтобы МАГАТЭ сможет возобновить важную деятельность по проверке в стране"
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