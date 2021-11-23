В Австралии военных привлекут к доставке людей с COVID-19 в карантинные центры
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Силы обороны Австралии будут привлечены для доставки людей с положительным тестом COVID-19 в карантинные центры.

Об этом сообщает Telegram-канал "BUYAN - Чё там в мире?", передает Day.Az.