Власти Франции выдали гражданство Павлу Дурову

Павел Дуров - основатель соцсети "Вконтакте" и мессенджера Telegram - предположительно, получил гражданство Франции в августе 2021 года. Соответствующие данные опубликованы в официальном вестнике республики Journal Officiel, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Человек с именем Павел Дуров, родившийся в Ленинграде 10 октября 1984 года, значится в списке иностранцев, которым присвоено гражданство Франции в соответствии с указом премьер-министра страны Жана Кастекса от 23 августа 2021 года.

В его данных также значится, что гражданство ему присваивается по натурализации. Согласно французским законам, заявитель должен прожить на территории Франции не менее пяти лет, иметь на руках действующий вид на жительство и находиться во Франции на момент подачи заявления. Этот срок сокращается до двух лет, если человек проучился во французском учебном заведении не менее двух лет и получил соответствующий диплом, или же может "оказать Франции важные услуги в силу своих способностей и талантов". Полностью требование о минимальном сроке проживания в стране снимается лишь для выходцев из франкофонных стран, а также для беженцев, служащих французских вооруженных сил или же тех, кто "оказал Франции выдающиеся услуги".

В МВД Франции пока не дали ответ на просьбу ТАСС уточнить, идет ли речь о том самом Павле Дурове или же это его полный тезка.

Российский предприниматель и программист Павел Дуров в октябре 2006 года создал социальную сеть "Вконтакте", которая к настоящему моменту является одной из крупнейших соцсетей в России. В 2014 году он сообщил об уходе с поста генерального директора "Вконтакте" и покинул Россию. Незадолго до этого в 2013 году он представил первый клиент мессенджера Telegram. С 2017 года проживал в Дубае (ОАЭ). В 2018 году несколько российских СМИ распространил информацию о получении им британского подданства, однако сам Дуров опроверг эту информацию.