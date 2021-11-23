Польша не будет впускать мигрантов для отправки в страны их происхождения

Польша "ни в коем случае" не намерена пропускать на свою территорию мигрантов из Беларуси, чтобы затем со своих аэродромов высылать их чартерными рейсами в страны их происхождения. Об этом заявил в понедельник заместитель главы МИД Польши Павел Яблоньский в интервью интернет-порталу wPolityce.pl, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Если речь идет о людях, которые находятся на территории Беларуси, то мы ни в коем случае не собираемся впускать их в Польшу", - сказал дипломат. Таким образом, он опроверг сообщения некоторых польских СМИ, утверждавших, что Польша могла бы впустить часть мигрантов из Беларуси, чтобы затем со своих аэродромов выслать их в страны их происхождения.

Замглавы МИД Польши пояснил, что высылаться будут лишь те мигранты, которым удалось нелегально попасть в Польшу из Беларуси. "В настоящее время эти люди находятся в центрах для иностранцев. Эти люди должны быть высланы в страны, из которых они прибыли", - сказал дипломат.