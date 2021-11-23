США решили ввести санкции против «Северного потока-2»

США планируют ввести новые санкции против "Северного потока-2". Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, рестрикции коснутся одной компании и двух судов, участвовавших в строительстве газопровода.

Речь идет о "связанной с Россией компанией" Transadria Ltd и находящемся в ее собственности корабле "Марлин". Название другого судна Блинкен не раскрыл.