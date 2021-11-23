https://news.day.az/world/1406845.html США решили ввести санкции против «Северного потока-2»
США решили ввести санкции против «Северного потока-2»
США планируют ввести новые санкции против "Северного потока-2". Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его словам, рестрикции коснутся одной компании и двух судов, участвовавших в строительстве газопровода.
Речь идет о "связанной с Россией компанией" Transadria Ltd и находящемся в ее собственности корабле "Марлин". Название другого судна Блинкен не раскрыл.
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