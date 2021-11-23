Китай отстал от своих планов по спасению планеты

Объем установленных мощностей солнечной энергетики в Китае отстает от планов. Стране придется поспешить с установкой новых солнечных панелей, чтобы выполнить поставленные на год цели. Об этом сообщает Boomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как заявило Национальное управление энергетики, Китай установил мощности приблизительно в 29,3 гигаватта солнечной энергии за первые 10 месяцев 2021 года при прогнозе от 55 до 65 гигаватт. Рост замедлился из-за увеличения затрат: цены на солнечные панели выросли впервые за восемь лет. Это вызвало задержки в реализации проектов, несмотря на обещание лидера КНР Си Цзиньпина к 2060 году достичь углеродной нейтральности, которая необходима для спасения планеты. "Строительство некоторых проектов не началось вовремя и может быть отложено на следующий год из-за высокой стоимости оборудования и низкой рентабельности", - заявил аналитик Bloomberg из Пекина Линь Ван.

Китайские разработчики возобновляемых источников энергии обычно увеличивают объемы установок в конце года, чтобы выполнить поставленные цели и закрыть дедлайны по проектам, на которые были выделены субсидии. По данным Китайского совета по электричеству, в 2020 году в декабре в стране были установлены мощности на 22,3 гигаватта, что составляет почти половину общего объема за год. Но в этом году так может не получиться: на большинство солнечных электростанций правительство больше не выделяет субсидий.

Стоимость солнечных модулей в 2021 году увеличилась примерно на 28 процентов из-за резкого роста цен на поликремний, из которого они сделаны. При этом участники рынка ожидают, что в 2022 году цены на солнечное оборудование снизятся, а количество установленных мощностей в мире вырастет со 150 гигаватт в 2021 году до 220 гигаватт в 2022 году.

По мнению ученых, борьба с глобальным потеплением во многом зависит от наращивания мощностей возобновляемой энергетики, в частности, установки большего количества солнечных панелей и ветрогенераторов. Миру необходимо генерировать на две тысячи гигаватт больше ветряной энергии, чтобы избежать климатической катастрофы.