Глава Минздрава Германии назвал смерть от коронавируса альтернативой вакцинации

Глава Минздрава Германии Йенс Шпан заявил, что из-за распространения дельта-штамма коронавируса в течение ближайших месяцев большинству немцев предстоит либо вакцинироваться, либо переболеть, либо умереть. Об этом сообщает издание The Local, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Министр заявил: "Вероятно, к концу этой зимы, как иногда цинично говорят, почти все в Германии будут либо вакцинированы, либо вылечены, либо мертвы".

Чиновник указал, что в ФРГ "очень и очень сложная ситуация во многих больницах". Шпан добавил, что власти настоятельно рекомендовали вакцинироваться.