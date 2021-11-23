https://news.day.az/world/1406880.html Глава Минздрава Германии назвал смерть от коронавируса альтернативой вакцинации
Глава Минздрава Германии назвал смерть от коронавируса альтернативой вакцинации
Глава Минздрава Германии Йенс Шпан заявил, что из-за распространения дельта-штамма коронавируса в течение ближайших месяцев большинству немцев предстоит либо вакцинироваться, либо переболеть, либо умереть. Об этом сообщает издание The Local, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Министр заявил: "Вероятно, к концу этой зимы, как иногда цинично говорят, почти все в Германии будут либо вакцинированы, либо вылечены, либо мертвы".
Чиновник указал, что в ФРГ "очень и очень сложная ситуация во многих больницах". Шпан добавил, что власти настоятельно рекомендовали вакцинироваться.
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