Кадры смертоносных наводнений в Индии

В Индии в результате масштабных наводнений на юге страны по меньшей мере 30 человек погибли и тысячи остались без домов. Как передает Day.Az, об этом сообщает BBC.

Сообщается, что масштабное наводнение произошло в штате Андгра Прадеш на юге страны, проливные дожди не прекращались неделю.

Несколько селений остались отрезанными от дорог, что усложняет обеспечение жителей продовольствием, а также проведение спасательных операций.

Продовольствие и питьевую воду доставляют в пострадавшие селения с помощью самолетов. Была задействована авиация индийской армии и флота.

Военные также принимают участие в поисково-спасательных операциях в пострадавших от наводнения регионах.