Пассажир московского метро запрыгнул на крышу поезда

Пассажир московского метро на станции "Добрынинская" спрыгнул с лестницы перехода между станциями на крышу поезда.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом сообщает "МВД-медиа".

Инцидент произошел с 24-летним жителем Москвы. После этого молодой человек спустился на платформу и зашел в вагон. Его задержали дежурившие на станции сотрудники полиции.

"Задержанный объяснил свой поступок тем, что очень спешил и пытался таким образом сократить время", - говорится в сообщении.

В отношении пассажира был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 3 ст. 11.15.1. КоАП РФ (нарушение требований в области транспортной безопасности). Ему назначили штраф в 20 тысяч рублей.