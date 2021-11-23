Борис Джонсон обескуражил бизнесменов рассказами о свинке Пеппе

Борис Джонсон начал забывать слова и терять мысли.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, выступая перед представителями бизнеса, он несколько минут пытался найти нужные бумаги, чтобы продолжить речь о состоянии экономики страны, но так и не справился и вместо этого рассказал о том, как на выходных побывал в парке аттракционов.

"Я до сих пор ничего не знал об этом парке. Но мне там понравилось. Да, "Мир свинки Пеппы" - это мое место. Там очень безопасные улицы, тишина. Спокойствие, дисциплина в школах, хорошая система общественного транспорта. Хотя сами герои, особенно папа Свин, немного стереотипны", - заявил премьер.

Бессвязную речь Джонсона, не имеющую отношения к реальным проблемам, раскритиковали депутаты-консерваторы и назвали его спич позором.

Но на этом театр абсурда не закончился - в общении с промышленниками британский премьер сравнил себя с Моисеем за свои планы свести выбросы углекислого газа в стране к нулю к 2050 году. А еще он попытался с помощью звуков объяснить собравшимся, чем отличается рев двигателя Ferrari от Tesla.