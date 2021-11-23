В Бразилии после перестрелки с полицией найдены тела восьми человек

На окраине Рио-де-Жанейро (Бразилия) после продолжительной перестрелки с местной полицией обнаружили тела не менее восьми человек. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что тела были найдены у комплекса трущоб Салгейро в городе Сан-Гонсалу, который является частью Рио.

В этом районе произошла перестрелка с полицией после того, как в субботу во время патрулирования погиб местный полицейский Леандро да Сильва.

По словам пресс-секретаря премьер-министра Рио-де-Жанейро, подполковника Ивана Блаза, когда полисмен подвергся нападению, началась экстренная операция и в этот регион вошло элитное специальное подразделение военной полиции штата Рио-де-Жанейро.

Один из жителей сообщил, что "все тела были брошены в мангровое болото со следами пыток. Другие жители, отказавшиеся называть свои имена, дали аналогичные показания.

По мнению местных жителей, будут найдены и другие тела.