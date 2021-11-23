Петербургский каннибал год прятался от правосудия на чердаке

23-летний каннибал из Петербурга заявил, что он сожалеет, но не раскаивается в отношении первого преступления. Свою жертву молодой человек зарезал в парке в 2020 году, чтобы попробовать мясо на вкус. Все это время преступление не могли раскрыть, а убийца прятался от правосудия на чердаке. Задержать людоеда удалось только после того, как он угодил в ДТП, а из багажника его машины выпало тело.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, примечательно, что каннибал вместе со своим приятелем так и могли остаться на свободе, если бы не эта авария. Правоохранители выяснили, что убитый, тело которого лежало в багажнике, лично знал двух подозреваемых. 50-летнего мужчину зарезали во время пьяного конфликта в гараже.

После аварии всех троих удалось быстро найти по горячим следам. Одному из задержанных, 23-летнему Егору Комарову, придется отвечать не только за убийство, но и за каннибализм.

По словам преступника, незнакомого ему мужчину, который был 38-летним биржевым брокером, он зарезал в парке "Сосновка". Тело убитого спрятал в дренажной трубе, предварительно вырезав язык. Комаров признался, что этот опыт людоедства ему не понравился. Однако в суде заявил, что с удовольствием повторил бы содеянное.

На протяжении года ему удавалось не привлекать к себе внимания. Жил на чердаке, и если бы не авария в Ленинградской области, то он мог бы и дальше быть на свободе. Сейчас следствие проверяет Комарова на причастность к другим, пока не раскрытым преступлениям.