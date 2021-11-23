В Южной Корее зафиксировали максимальное с начала пандемии число тяжелобольных ковидом

Число пациентов с коронавирусной инфекцией, находящихся в тяжелом и критическом состоянии в Республике Корея, достигло 549 человек. Как сообщило во вторник национальное управление по контролю и профилактике заболеваний, это максимальный показатель с начала пандемии, что вызывает обеспокоенность относительно возможной нехватки больничных коек, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным ведомства, за сутки 22 ноября в стране зарегистрированы 2 698 новых случаев заражения. Число заболевших второй день составляет менее 3 тыс., однако количество тяжелобольных продолжает расти. Почти 90% тяжелых случаев составляют пациенты старше 60 лет.

Органы здравоохранения пытаются обеспечить достаточное количество больничных коек, особенно в столичном регионе, на долю которого приходится около 80% новых заражений. Эксперты высказывают опасения относительно возможного роста заболеваемости как в результате смягчения правил социального дистанцирования, так и в связи с возобновлением на этой неделе очных занятий в школах.

Общее число зараженных с начала пандемии в стране составило 420 950 человек. В результате осложнений, вызванных коронавирусом, за сутки умерли 30 человек. Общее число смертей составляет 3 328, коэффициент смертности - 0,79%. С момента начала вакцинации 79% населения страны привито двумя компонентами, развернута кампания по ревакцинации.