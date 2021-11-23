В России выявили почти 34 тыс. новых случаев коронавируса

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 33 996 случаев, это минимальное значение с 19 октября, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

В Москве зарегистрировали 2 749 случаев COVID-19, в Московской области - 1 871, в Самарской области - 1 529, данный регион обогнал Санкт-Петербург, где за сутки выявили 1 060 случаев болезни.

За минувшие сутки в РФ было подтверждено 1 243 смерти от коронавируса. Больше всего скончавшихся в Москве - 96, в Петербурге - 76, в Краснодарском крае - 70.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 9 млн 400 тыс. 835 случаев коронавирусной инфекции, 266 579 умерших и 8 млн 089 тыс. 694 выписанных, в том числе 36 051 пациент выписан за последние сутки.