https://news.day.az/world/1407066.html Турецкие беспилотники ликвидировали более 20 террористов
Турецкие беспилотники ликвидировали более 20 террористов
Беспилотные летательные аппараты широко используются в антитеррористических операциях, проводимых Министерством внутренних дел Турции, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
С начала года налет БПЛА, в том числе ударных, а также пилотируемых разведывательных самолетов составил 40 661 час, были ликвидированы 147 боевиков, включая главарей террористической организации РПК, уничтожено 30 убежищ террористов.
В частности, ударными БПЛА ликвидирован 21 боевик.
Благодаря успешным операциям МВД количество орудующих внутри Турции террористов снизилось до менее 180.
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