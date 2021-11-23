Турецкие беспилотники ликвидировали более 20 террористов

Беспилотные летательные аппараты широко используются в антитеррористических операциях, проводимых Министерством внутренних дел Турции, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

С начала года налет БПЛА, в том числе ударных, а также пилотируемых разведывательных самолетов составил 40 661 час, были ликвидированы 147 боевиков, включая главарей террористической организации РПК, уничтожено 30 убежищ террористов.

В частности, ударными БПЛА ликвидирован 21 боевик.

Благодаря успешным операциям МВД количество орудующих внутри Турции террористов снизилось до менее 180.