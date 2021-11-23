В Латвии задержали одного из крупнейших мошенников с криптовалютой

Гражданская гвардия Испании провела операцию, в ходе которой удалось задержать в Латвии одного из крупнейших мошенников с криптовалютой. Об этом говорится в распространенном во вторник пресс-релизе правоохранительных органов королевства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По их информации, задержанный находился в розыске с 2015 года. Как уточнили стражи порядка, подозреваемый обманным путем заполучил криптовалюту на €500 тыс. Предполагается, что насчитывается более тысячи потерпевших. В гражданской гвардии пояснили, что тип мошенничества, которого придерживался обвиняемый, состоит из того, что "разработчики проекта бросают его и сбегают с деньгами инвесторов".

Следовали пытались установить точное место, откуда предполагаемый преступник проводил свои операции. В результате проведенного расследования стражи порядка определили, что он действовал из испанской провинции Малага. Кроме того, было установлено, что подозреваемый является выходцем из Латвии. Благодаря международному сотрудничеству гражданская гвардия смогла отследить маршрут мошенника после того, как он покинул королевство.

Стражи порядка также узнали, что в отношении подозреваемого был выдан ордер на арест по запросу США в 2015 году.